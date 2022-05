MiratecArts e autarquia das Lajes assinam protocolo

Segundo disse Ana Brum, presidente da autarquia das Lajes, citada em nota, trata-se de “uma criação de sinergias entre duas instituições que pretendem fomentar o desenvolvimento cultural, recreativo, artístico e social do nosso concelho”.





“O programa está a ser construído e pretendemos apresentar em breve, incluindo participação de projetos musicais locais, regionais, nacionais e ainda um cheirinho internacional” avança Terry Costa, diretor artístico da MiratecArts.







Terry Costa, disse ainda que “esta é uma das maiores parcerias nos 10 anos de vida da MiratecArts nos Açores, mostrando que com menos de 10% do custo das festas de verão consegue-se construir muito para a cidadania e desenvolver localmente. Estamos gratos com esta aproximação da equipa da Câmara Municipal das Lajes do Pico e esperamos construir um futuro mais cultural, artístico e educativo porque juntos conseguimos mais”.

O concelho das Lajes do Pico recebe, este ano, o 'Música no Forte', 'Lavadias' e o 'Azores Birdwatching Arts Festival', projetos levados a cabo pela MiratecArt.





'Música no Forte' consiste numa temporada de músicas do mundo para os meses de verão, a acontecer ao pôr-do-sol de domingos, no Forte de Santa Catarina.







O festival de cinema ao ar livre 'Lavadias' aborda a temática do mar que e será exibido durante o mês de agosto.





Em novembro regressa o "Azores Birdwatching Arts Festival", que tem o objetivo de promover a prática da observação de aves e fomentá-la, de forma educativa, através da dinâmica criada por intermédio das artes.