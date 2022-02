Minsk garante saída de todos os militares russos após fim das manobras

"Nem um só soldado, nem uma única peça de equipamento vai ficar em território da Bielorrússia depois do termo das manobras com a Rússia", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Minsk, Vladimir Makei em conferência de imprensa.

Makei justificou a realização das manobras referindo-se à atividade "ameaçadora" da NATO na região e ao apoio dos "países ocidentais" à Ucrânia.

"Trata-se de uma resposta às ações levadas a cabo pelos países ocidentais" disse Makei acrescentando que "nem Moscovo nem Minsk estão interessados numa guerra".

As manobras russo-bielorrussas começaram no passado dia 10 de fevereiro depois do destacamento de forças mecanizadas da Rússia, incluindo blindados, baterias antiaéreas S-400 e que se verificou desde janeiro.

Os exercícios localizados numa região perto da fronteira com a Ucrânia decorrem numa altura em que foram mobilizados 100 mil soldados russos para a região fronteiriça entre a Rússia e o leste ucraniano.

Moscovo anunciou na terça-feira que está a retirar as forças que estavam destacadas na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.

Além disso, como sinal de desanuviamento, o ministro da Defesa ucraniano anunciou hoje que o adido militar da Ucrânia na Bielorrússia participou como observador das manobras na terça-feira.