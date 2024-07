Ministra visita obras a "bom ritmo" nas urgências do hospital de Abrantes

“Está a terminar a primeira fase de construção, dentro de uma semana ou duas, e, nessa altura, a urgência que está a trabalhar no momento, passará, juntamente com utentes e profissionais, para esta fase concluída”, já num novo espaço, e “dar-se-á início à segunda fase na área atualmente ocupada”, duplicando, quando finalizados os trabalhos, a área total disponível, disse hoje à Lusa, no final da visita da governante, que não prestou declarações aos jornalistas, o presidente do Conselho de Administração (CA) da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, esteve cerca de quatro horas na Unidade Hospitalar de Abrantes, no distrito de Santarém, tendo reunido com o CA da ULS Médio Tejo, liderado por Casimiro Ramos, com o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Médio Tejo, que também preside ao município de Abrantes, e com a comissão de utentes da saúde, finalizando com uma visita às obras do novo Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica (UMC), à maternidade, e ao Serviço de Consulta Externa, instalados naquela unidade hospitalar, tendo declinado responder às questões dos jornalistas que acompanharam a visita.

“A visita que a senhora ministra fez à unidade de Abrantes foi uma visita de trabalho, que permitiu mostrar o que são as nossas potencialidades, as nossas fragilidades, quem somos, e quais são os projetos que temos para a ULS Médio Tejo e como estão a decorrer, a par de um ponto de situação das obras na urgência, que está dentro dos timings previstos”, disse Casimiro Ramos aos jornalistas, no final da visita.

Em comunicado, a ULS Médio Tejo, que agrega os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários de 10 municípios do Médio Tejo (Santarém) e de Vila de Rei (Castelo Branco) disse que a empreitada de requalificação e ampliação da UMC da unidade hospitalar de Abrantes, que iniciou a 25 de março, “decorre em bom ritmo”, tendo feito notar que “a concretização deste projeto permitirá que a Urgência se torne um espaço mais moderno e seguro, elevando a qualidade dos cuidados de saúde prestados”.

Esta empreitada, que se estenderá por “mais nove meses”, visa “reorganizar e modernizar o espaço da Urgência, dotando-o de melhores condições para os utentes e para os profissionais de saúde”, estando a necessidade deste investimento sinalizado há mais de duas décadas.

A execução da obra ocorre em duas fases, sendo que a primeira está “prestes a ser concluída”, indicou a ULS, na nota informativa.

“Assim que esta fase terminar, previsivelmente durante a primeira quinzena de agosto, o Serviço de Urgência será transferido para as novas instalações concluídas nesta etapa. Isso permitirá o início da segunda fase, que inclui a remodelação dos espaços atualmente em uso”, indica a ULS, na nota informativa.

Com esta requalificação, a área de assistência médica aumentará em mais de 700 metros quadrados, totalizando 1.954 metros quadrados, segundo a descrição do projeto.

Entre as principais melhorias estão a criação de uma sala de pequena cirurgia e dois quartos de isolamento, além da reestruturação dos espaços de espera e de atendimento, proporcionando um acesso mais direto à sala de emergência.

Estas mudanças irão permitir um “circuito mais fluido e eficiente, essencial para a prestação de cuidados de saúde de alta qualidade”.

Casimiro Ramos disse ainda à Lusa que foi feita uma “breve apresentação do ponto de situação dos 32 projetos estratégicos que se iniciaram no âmbito da criação das novas ULS, em janeiro de 2024, tendo indicado, que em seis meses, o projeto global está com nível de implementação de 53%, valor que declarou estar dentro do previsto.

A ULS do Médio Tejo apresentou, em janeiro, um orçamento de 203 milhões de euros (ME) e eixos estratégicos para 2024, com 19 “ações de melhoria” e 32 medidas prioritárias para “ganhos de saúde e eficiência”.

A ULS Médio Tejo passou a agregar em 01 de janeiro o Centro Hospitalar do Médio Tejo e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, assegurando a prestação dos cuidados de saúde nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha (todos do distrito de Santarém) e Vila de Rei (distrito de Castelo Branco).

Com população residente na área geográfica de abrangência de cerca 170 mil pessoas, a ULS tem 2.780 profissionais e dispõe de três unidades hospitalares (localizadas em Abrantes, Tomar e Torres Novas) e dos serviços de cuidados de saúde primários até aqui assegurados pelo ACES Médio Tejo e pelo Centro de Saúde de Vila de Rei.