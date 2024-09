Ministério Público indica que foi constituído um arguido

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência - 1.º Direito, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, já procedeu à entrega de 36 habitações sociais às famílias que as habitavam anteriormente, nas freguesias de Feteira, Altares, Serreta, São Mateus, Porto Judeu, Santa Luzia e Santa Bárbara.