Nesta obra ilustrada com “fotos divididas por temas que vão desde a descoberta e povoamento da ilha até às atividades culturais e desportivas, o autor pretende perpetuar no tempo, as tradições, os costumes e os usos da ilha do Corvo”, de onde é natural.

Com 'Memórias fotográficas da ilha do Corvo' o autor pretende que cada página “seja um manancial de memórias e tradições do Corvo”.