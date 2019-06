"Médica açoriana ganha Prémio João Lobo Antunes" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a médica interna de neurologia Ana Raquel Barbosa recebeu prémio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no valor de 40 mil euros, por investigação sobre a doença de Parkinson.

"O PSD é o partido que mais questiona o Governo" é o título da manchete fotográfica para destacar a entrevista concedida pelo líder parlamentar do PSD na Assembleia Regional, Luís Maurício. "Cardiologia de intervenção nos Açores 'não envergonha'", "Óscar Ponte repete vitória no Concurso da Raça Holstein Frísia" e "Praia do Pópulo dá quinto título a Maio e Freitas" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.