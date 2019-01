Média apresenta obra "A morte é um dia que vale a pena viver"

Ana Cláudia Arantes, autora do livro “A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver”, defende que a aceitação da morte é a melhor forma de garantir a qualidade de vida do outro até ao fim

Ana Cláudia Quintana Arantes, médica especializada em cuidados paliativos, geriatria e gerontologia, professora da ‘The School of Life’ e autora do livro “A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver”, vai estar em Ponta Delgada na sexta-feira para apresentar esta obra, numa palestra agendada para as 18h30 no Hospital Divino Espírito Santo.









Leia mais na edição desta segunda-feira, 21 janeiro 2019, do jornal Açoriano Oriental