Marítimo congratula Madeira SAD pela passagem à final da Taça Challenge

O Marítimo felicitou este sábado o Madeira SAD pela passagem "histórica" à final da Taça Challenge de andebol, conseguida na Grécia, diante do AEK Atenas, considerando um "marco indelével na história do desporto português".

Numa publicação no seu sítio oficial na Internet, o clube ‘verde rubro' estendeu as "felicitações" ao treinador Paulo Fidalgo e restante equipa técnica, além da estrutura, em que todos estão "ligados a uma das páginas mais bonitas do andebol em Portugal".

"Este feito, conquistado pela equipa madeirense, reforça o trabalho desenvolvido em prol da modalidade na Região Autónoma da Madeira e é um marco indelével na história do desporto português", acrescentou o emblema maritimista.

O Marítimo deixou ainda um desejo de que a "caminhada seja triunfal", culminando com a conquista da Taça Challenge, para poder aumentar o "rico espólio" já conquistado no andebol luso.

O Madeira SAD qualificou-se hoje para a final da Taça Challenge de andebol, ao vencer na Grécia, o AEK Atenas, por 30-22, no jogo da segunda mão das meias-finais.

No embate decisivo, a equipa portuguesa vai defrontar os romenos do CSM Bucareste, que eliminaram os russos do HC Neva, com vitórias por 26-24, no primeiro jogo, e 25-20, no segundo.

O Sporting, em 2009/10 e 2016/17, e o ABC Braga, 2015/16, já ergueram o troféu, numa competição em que foram já finalistas vencidos os bracarenses, em 2004/05 e 2014/15, o Sporting da Horta, em 2005/06, e o Benfica, em 2010/11 e 2015/16.