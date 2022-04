Mário Silva oficializado como novo treinador do Santa Clara

A SAD açoriana justifica a decisão de contratar Mário Silva com a "ideia de jogo" assente num "futebol positivo e eficaz" e com o "perfil", "personalidade" e "profissionalismo" do técnico.

"Aliando uma ideia de jogo positiva, ideal para o contexto competitivo do Santa Clara neste momento, tem o caráter indicado para liderar a atual equipa técnica que se mantém integralmente. Mário Silva vem acompanhado do treinador-adjunto João Carvalho", lê-se no comunicado.

Mário Silva de 44 anos, encontrava-se sem clube desde a época passada, durante a qual orientou o Rio Ave em 15 jogos, tendo sido afastado a 30 de dezembro de 2020, na sequência de resultados negativos na I Liga.

Depois de uma carreira como jogador com passagens por Boavista, FC Porto, pelos franceses do Nantes, e pelos espanhóis do Recreativo de Huelva e Cádiz, Mário Silva abraçou a carreira de treinador, em 2010, ao serviço do Boavista, passando pelas camadas jovens dos 'axadrezados' até uma curta passagem como técnico da equipa principal.

Seguiu-se uma ligação ao futebol de formação do FC Porto, onde teve como maior feito a conquista do título europeu de sub-19, em 2019, antes de se mudar para Espanha, onde assumiu a coordenação da formação do Almería e liderou a equipa principal em seis jogos.

Os açorianos, que estão no 14º. lugar com 16 pontos em 17 jogos, começaram a época com Daniel Ramos no comando técnico, que acabou substituído por Nuno Campos a 11 de outubro.



Nuno Campos, por sua vez, foi afastado a 14 de dezembro, altura em que a equipa passou a ser orientada pelo interino Tiago Sousa.