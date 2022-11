Mário Silva diz que “a vitória acaba por ser merecida”

“Vínhamos de muitos jogos sem ganhar. Tínhamos vencido apenas uma vez. Não é fácil, em termos anímicos e de confiança, pôr as coisas em prática. Os jogadores sentem necessidade de ganhar pontos e isso provoca limitações. Com as condicionantes que temos tido, não virámos a cara à luta, tal como o Vizela, que teve muita intensidade e agressividade no bom sentido. A vitória acaba por ser merecida. Marcámos um golo na parte final, tivemos uma bola no poste e um golo anulado”, recordou o técnico dos encarnados de Ponta Delgada na conferência de imprensa após a conclusão da partida.



A vitória não tirou a equipa do 16.º e antepenúltimo lugar da classificação, mas permitiu aumentar para seis a vantagem sobre a zona de despromoção, ao mesmo tempo que aproximou o Santa Clara dos lugares mais tranquilos da tabela, que está agora à distância de um ponto. Também nesse aspeto o triunfo em Vizela foi importante, como realçou o técnico que alcançou o sétimo triunfo à frente do Santa Clara, o segundo fora de portas.



“Estes três pontos eram muito importantes, frente a uma equipa bem orientada, que está a fazer um campeonato tranquilo. Uma derrota aqui deixava o Vizela a nove pontos”, realçou Mário Silva.



O dilúvio que se abateu em Vizela no decorrer da partida obrigou o Santa Clara a ter de “fazer um jogo mais direto, pragmático, sem ligação, com profundidade, para chegar à baliza do Vizela. Sabíamos que iria ser difícil”, destacou Mário Silva que, agora, espera “prolongar” esta fase “pelo máximo de tempo que conseguirmos”.