Marinha Portuguesa recupera equipamento oceanográfico norte-americano nos Açores

De acordo com comunicado, o Sistema Integrado de Observação dos Oceanos - Integrated Ocean Observing Systems (IOOS) – dos Estados Unidos, informou a Marinha Portuguesa de que uma boia oceanográfica, pertencente àquele instituto, se encontrava à deriva, a cerca de 10 milhas náuticas (aproximadamente 15 km) a oeste da Ponta da Ferraria, na ilha de São Miguel.







Segundo o IOOS, a boia soltou-se da sua amarração, no Golfo de Maine, tendo derivado para as águas açorianas, "sendo importante a sua recuperação face ao valor dos equipamentos que contém. Com cerca de uma tonelada de peso e 250 m de cabo com equipamentos, a boia corria o risco de derivar para terra, destruindo todos os equipamentos ", explica o IOOS.





Foi empenhado o NRP Setúbal, que se encontra em missão na Zona Marítima dos Açores, para proceder à deteção e recuperação do equipamento.





"Foi efetuada uma filmagem subaquática pelos mergulhadores do NRP Setúbal que permitiu aferir o estado do equipamento e garantir o adequado aconselhamento técnico por parte do Instituto Hidrográfico que se encontrava em contacto direto com o IOOS a acompanhar a operação".