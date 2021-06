Maria José Lemos Duarte enaltece “contributo fundamental” das IPSS para a coesão e a inclusão social

A autarca, que visitou ontem a Mãe de Deus – Associação de Solidariedade Social com o intuito de auscultar as preocupações e conhecer os projetos da instituição, referiu-se ainda às IPSS como “parceiras estratégicas da autarquia” para a intervenção e resposta social.

Na ocasião, a Presidente considerou a Mãe de Deus “um exemplo do trabalho meritório que as IPSS têm vindo a desenvolver em prol da sociedade e em especial dos mais vulneráveis”, exortando esta IPSS a integrar o novo Conselho Local de Desenvolvimento e Coesão Social, um novo órgão consultivo municipal que vai integrar formalmente as IPSS no processo de de definição e execução de políticas públicas na área social.

Reconhecida do trabalho e dos projetos desenvolvidos pelas IPSS, bem como dos constrangimentos financeiros que o setor social enfrenta, Maria José Lemos Duarte sublinhou que a autarquia de Ponta Delgada dispõe de apoios financeiros que visam promover o bem-estar social, o apoio aos estratos sociais mais desfavorecidos, diretamente ou em colaboração com Instituições Particulares de Solidariedade Social”.

A Mãe de Deus – Associação de Solidariedade Social, presidida por José Manuel Matias Tavares Rodrigues, soma 166 anos de atividade e tem como missão “Educar, apoiar e promover o desenvolvimento integral das crianças e jovens acolhidos, com vista à integração total na sociedade, ao seu desenvolvimento físico, mental e moral, dando-lhes uma família e desenvolvendo-lhes um projeto de vida”.

A instituição conta com mais de 80 colaboradores distribuídos pelas várias valências, como os lares de acolhimento, creche e diversos projetos de apoio às famílias e de empreendedorismo.