Marco Pereira é o único totalista do Santa Clara em jogos da I Liga

O também titular das redes dos encarnados de Ponta Delgada somou o oitavo jogo na íntegra na competição, distanciando-se dos restantes colegas que também tomaram parte nos primeiros oito encontros do campeonato.

O central João Afonso, que ficou no banco de suplentes, tinha também, tal como Marco Pereira, o estatuto de totalista em jogos do campeonato pelos açorianos, mas o central perdeu essa posição depois de ter sido suplente não utilizado por Daniel Ramos.

Assim sendo, e dos seis jogadores do plantel que participaram nos oito jogos disputados, Marco Pereira é o único totalista, com um total de 775 minutos de jogo no campeonato.

O defesa lateral esquerdo Mansur é agora o segundo elemento mais utilizado da equipa, com 754 minutos, à frente do melhor marcador da equipa, o brasileiro Thiago Santana, com 712.



João Afonso (sete jogos) passa agora a ser o quarto elemento do plantel encarnado com mais tempo de utilização (681 minutos), à frente de Osama Rashid (652), Carlos Júnior (também com sete jogos) e Rafael Ramos, ambos com 629 minutos.