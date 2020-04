Maratona de Londres puxa pela criatividade para angariar fundos

A clássica corrida de maratona da capital londrina é o evento desportivo de um dia que recolhe mais donativos para instituições sociais, tendo chegado às 66,4 milhões de libras (76 milhões de euros) na edição do ano passado.

Agora, e enquanto não se volta à estrada, Hugh Brasher, diretor da corrida, anuncia o challenge 2.6, já a partir de 26 de abril, para gerar fundos para as associações, a braços com sérios problemas de tesouraria.

O princípio é muito simples - inventar uma atividade baseada nos números 2,6 ou 26 e conseguir um patrocínio para a fazer. A única limitação é o respeito das regras do governo em termos de atividades desportivas e de confinamento, nomeadamente a manutenção da distância de segurança.

"Para muitas associações britânicas, a maratona de Londres marca o dia do ano em que coletam mais fundos", adiantou Hugh Brasher, salientando que "um dos pilares da prova é mostrar que a grande família humana pode estar unida".

Nick Rusling, que dirige a associação de organizadores de eventos desportivos de massas, esclarece que o 2.6 Challenge "pode ser o que quer que seja que se queira e que funcione".

"Podem correr ou marchar 2,6 milhas (4,2 quilómetros), 2,6 quilómetros ou durante 26 minutos. Podem fazê-lo em casa ou no jardim, subir e descer 26 vezes as escadas, fazer malabarismo durante 26 minutos ou juntar através do vídeo 26 pessoas para uma sessão de desporto em direto", exemplificou.