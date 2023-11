Manteiga dos Açores com Denominação de Origem Protegida

A Comissão Europeia anunciou ontem que aprovou a inclusão da “Manteiga dos Açores” no Registo das Denominações de Origem Protegida (DOP).



Em comunicado, a Comissão Europeia destaca que a “Manteiga dos Açores” é obtida exclusivamente a partir da nata pasteurizada proveniente de leite cru de vaca produzido nos Açores, com ou sem adição de sal, e sem adição de fermentos lácticos, corantes ou conservantes alimentares.



“A ‘Manteiga dos Açores’ é produzida e embalada no arquipélago dos Açores, fruto de uma relação inequívoca entre a matéria-prima, o leite, o meio ambiente e o maneio tradicional a que os animais estão sujeitos, designadamente o pastoreio permanente durante todo o ano, estabelecido e consolidado há mais de dois séculos”, realça o executivo comunitário.



A partir de agora, a manteiga dos Açores será adicionada à lista de produtos com Denominação de Origem Protegida (DOP) na Região, a qual inclui o ananás dos Açores, o mel dos Açores, o queijo de São Jorge, o queijo do Pico, o maracujá de São Miguel e a carne do Ramo Grande.

Refira-se que a Região possui ainda registados pela Comissão Europeia como produtos de Indicação Geográfica Protegida (IGP) o alho da Graciosa, a carne dos Açores e a meloa de Santa Maria.