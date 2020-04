Mais uma morte nos Açores e 3 novos casos positivos

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, regista-se a ocorrência de um óbito de uma utente de 86 anos de idade, internada no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, proveniente da Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste.



Os casos diagnosticados na ilha de São Miguel reportam-se a duas mulheres, com 56 e 84 anos e um homem com 49 anos de idade.

A nota acrescenta que um dos casos positivos foi internado no domingo no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada proveniente do Lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste e os restantes encontravam-se em unidade hoteleira estando a ser acompanhados pela Delegação de Saúde Concelhia, encontrando-se em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos.

Até ao momento, já foram detetados na Região um total de 131 casos, verificando-se 15 recuperados, sete óbitos e 109 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus, sendo 82 em São Miguel, cinco na ilha Terceira, cinco na Graciosa, três em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

A informação sobre a pandemia de COVID-19 será atualizada esta tarde, às 16h00, através de conferência de imprensa, a partir da Secretaria Regional da Saúde, no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo.