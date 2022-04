Mais de 30 mortos e 100 feridos em ataque contra estação de comboios no leste do país

O balanço provisório de vítimas deste ataque foi fornecido pelo chefe da companhia ferroviária ucraniana, que está a ser citado pelas agências noticiosas Associated Press (AP) e France-Presse (AFP).

Entretanto, o governador da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, disse que "milhares de civis" estavam na estação no momento do ataque.

O diretor da Ukrzaliznytsia, companhia de caminhos de ferro da Ucrânia, Oleksandre Kamychine, disse que mais de 30 pessoas morreram e que pelo menos 100 pessoas ficaram feridas quando pelo menos um ‘rocket’ atingiu a gare ferroviária de Kramatorsk.

O mesmo responsável denunciou um “ataque deliberado”.