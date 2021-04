Mais 408 casos, cinco mortes e menos 20 pessoas internadas

Estão hoje internadas 459 pessoas, 118 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos uma do que na segunda-feira).

As autoridades de saúde deram também como recuperadas mais 746 pessoas nas últimas 24 horas, atingindo-se um total de 785.809 desde março de 2020 e os casos ativos totalizam 25.441, menos 343 do que na segunda-feira.

Portugal já registou 16.923 mortes atribuídas à covid-19 e 828.173 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde diminuiu em 217 relativamente a domingo, totalizando agora 18.013.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 2.156.805 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 603.753 já estão imunizadas com as duas doses.

Das cinco mortes reportadas pelas autoridades de saúde, três verificaram-se na região de Lisboa, uma na região Centro e outra na região Norte.

O Norte do país contabiliza hoje mais 153 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando desde o início da epidemia no país 332.635 casos de infeção e 5.323 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou mais 137 novas infeções, contabilizando-se até agora 313.812 casos e 7.174 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 48 casos, acumulando-se 117.856 infeções e 3.004 mortos, enquanto no Alentejo foram assinalados mais 24 casos, somando 29.422 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

O número de novos casos também subiu na região do Algarve, mais 13 face a domingo, acumulando-se 21.180 infeções e 355 mortos.