Madeira retoma vacinação após paragem de duas horas

"Tivemos, de facto, um problema no transporte com duas caixas, em que houve rotura do invólucro de papelão junto às pegas, mas a temperatura manteve-se sempre adequada para as vacinas da Pfizer, abaixo dos 70 graus negativos", disse Pedro Ramos.

O governante falava à margem da apresentação da campanha "A pandemia ainda não acabou - faça o seu teste", no Funchal.

Pedro Ramos explicou que, após uma paragem de cerca de duas horas, a vacinação foi retomada em dois dos três locais onde decorria hoje: no Centro de Vacinação do Funchal e no Centro de Saúde de Machico, na zona leste da ilha.

Na Ribeira Brava, zona oeste da Madeira, o processo foi reagendado para domingo.

De acordo com os últimos dados divulgados pelas autoridades de saúde da Madeira, já foram administradas na região 122.456 vacinas.