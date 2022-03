Madeira regista mais uma morte, 165 novos casos e 1.353 infeções ativas

De acordo com a autoridade regional, o óbito é um homem de 81 anos, não vacinado contra o SARS-CoV-2 e com outras comorbilidades.

Em relação aos novos positivos, 14 foram importados e 151 são de transmissão local.

A Madeira passa a contabilizar 16.184 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, já com 14.708 recuperados, 111 dos quais sinalizados hoje.

Quanto aos 1.353 casos ativos, a direção regional informa que 44 pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, duas delas na unidade de cuidados intensivos, e 99 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 385 situações que se encontram hoje em apreciação, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem do arquipélago.

A autoridade regional indica que 393 pessoas estão em vigilância ativa nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 32.840 viajantes estão monitorizados com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe’.