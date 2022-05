Madeira recebeu cerca de 170 mil hóspedes em abril, o valor "mais alto de sempre"

Na análise aos indicadores do turismo, o principal setor da atividade económica regional, no passado mês, a Direção Regional da Estatística (DREM) salienta que, “nos primeiros dados para o alojamento turístico da região, estima-se a entrada de 169,8 mil hóspedes nos estabelecimentos, correspondente a 830,7 mil dormidas, o que se traduz em variações homólogas muito expressivas, de +535,4% e de +574,2%, respetivamente”.

A DREM aponta que estes acentuados aumentos são resultantes do impacto da pandemia da covid-19 na atividade turística madeirense em 2021, recordando que no ano passado “o mês de abril registou apenas 26,7 mil hóspedes entrados e cerca de 123,2 mil dormidas”.

No documento divulgado, é sublinhado que os valores das dormidas e hóspedes entrados, em abril deste ano, “são os mais elevados de sempre para este mês”.

As dormidas de residentes em Portugal cresceram 241,3%, em comparação com o mesmo mês do ano passado, atingindo as 157,3 mil (18,9% do total), enquanto as dos visitantes estrangeiros subiram 772,9%, situando-se em 673,4 mil.