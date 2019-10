Madalena promove sessões de Escrita Criativa

A Biblioteca Pública da Madalena acolheu, no sábado, a primeira sessão do grupo de escrita critiva, dinamizado pela autarquia.

Neste primeiro encontro, com cerca de 10 participantes, estabeleceu-se a dinâmica do grupo e o método de funcionamento das sessões, numa clima de empatia e entusiasmo.



Sob coordenação do escritor Joaquim Henriques, o grupo mostrou-se motivado em descobrir novas técnicas de escrita criativa neste projeto que tem como objetivo elevar o gosto pelas palavras, enquadrar estilos e tipos de narrativa e construir uma história.