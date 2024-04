Lusitânia vai discutir a subida à Liga 3

Apesar do empate a zeros, fora de portas, frente ao Alverca B, a formação de Ricardo Pessoa vai disputar a fase de subida ao terceiro escalão do futebol nacional com o União de Santarém (primeiro classificado da Série C), o Vitória de Setúbal e o Moncarapachense, primeiro e segundo classificados da Série D, respetivamente. No rescaldo da partida, o técnico dos lusitanistas deixou rasgados elogios aos conjuntos que a sua equipa vai encontrar na próxima fase e confessou que, no início da época, a subida estava longe das suas ideias. “Se lhe dissesse que era um objetivo desde o início estaria a mentir”, referiu em declarações à Antena 1 Açores.

No jogo a decorrer em paralelo ao dos terceirenses, o Marinhense levou de vencida o Gouveia, por 6-3, no Estádio Municipal da Marinha Grande. Mesmo com a vitória, o conjunto de Nuno Kata não abandonou o terceiro posto, mantendo os “verde e brancos” da Rua da Sé a segunda posição.

Nos restantes jogos das equipas açorianas, o Rabo de Peixe conseguiu impor-se em território alheio frente ao União de Tomar, ao vencer por 0-4 no Estádio Municipal António Eduardo Fortes, tendo o Fontinhas empatado 0-0 no reduto do Sertanense. Recorde-se que as duas formações tinham confirmada de antemão a descida ao Campeonato de Futebol dos Açores na próxima época.