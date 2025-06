Nesta edição, noticia-se ainda que o Construir 2030 recebeu 839 candidaturas e tem 56 milhões de euros aprovados; que os Pontos de Apoio ao Estudo já ajudaram 700 alunos e ainda que há ainda zonas balneares sem vigilância.

A consagração de Teresa Bonvalot como campeã portuguesa de surf, as críticas de Mariana Cabral ao Sporting pela sua gestão do futebol feminino e a saída do comando técnico do Marítimo de José Soares são os assuntos de destaque do Desporto.