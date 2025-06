PSD/A destaca investimento do Governo Regional na Terceira

No final de uma visita à Rua da Bica, na Fonte do Bastardo, o parlamentar salientou que “o Governo da coligação PSD/CDS/PPM tem 30 milhões de euros em obra a serem executados e estão previstos, no global, 56 milhões de euros para a ilha Terceira”, afirmou.

Segundo o comunicado, a Rua da Bica foi alvo de uma intervenção de meio milhão de euros, servindo cinco freguesias da ilha.

Na visita, o social-democrata realçou que “o acesso deste caminho rural para os agricultores de cinco freguesias da nossa ilha está pronto”, destacando que “há investimentos a decorrer em todas as frentes, nomeadamente na Habitação, com o bairro Nossa Senhora de Fátima, no valor de mais de 7 ME e com o Loteamento de São Brás, no valor de 2 ME”.

Luís Soares apontou ainda o investimento na área social com a remodelação e ampliação do Convento dos Concepcionistas, orçada em 6,5 ME, “que vai servir de unidade de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo para os cuidados continuados e unidade de apoio a idosos”.

E não esqueceu as áreas da Educação e Ciência, dando o exemplo das obras na Escola Jerónimo Emiliano Andrade, num investimento de cerca de 2 ME, e da ampliação de 1,9 ME do TERINOV, na Terra Chã, destacou em nota.