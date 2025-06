Ponta de Delgada garante vigilância nos Poços durante todo o ano

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, garante serviços de assistência e vigilância de banhistas nas zonas balneares Praia do Pópulo, Praia das Milícias, Forno da Cal, entre 1 de junho a 30 de setembro, e a partir do dia 7 de junho na Praia dos Mosteiros, Poças Sul dos Mosteiros.



A novidade para esta época balnear é o alargamento da vigilância, durante todo o ano, na zona balnear dos Poços (Capelas e São Vicente Ferreira).



Em nota de imprensa, a autarquia explica que esta medida visa garantir "melhores condições de segurança para os banhistas que frequentam regularmente esta zona balnear na costa norte do concelho de Ponta Delgada, assegurando em permanência meios de socorro e proteção".



Para além destas zonas balneares, o município de Ponta Delgada também irá disponibilizar serviço de assistência e vigilância a banhistas na praia de São Roque (Poço Velho) no período da época balnear, a partir do dia 7 de junho.



Durante a época balnear, o serviço de assistência e vigilância terá um horário das 9h30 às 19h00 e os sanitários e duches estarão abertos das 9h00 às 19h30, para conforto e comodidade dos utilizadores.



No sentido de garantir ainda mais a segurança dos munícipes e de todos aqueles que frequentam estes espaços, a Câmara Municipal de Ponta Delgada também investiu na instalação de equipamentos DAE – Desfibrilhadores Automáticos Externos, que estarão disponíveis, no período da época balnear, na Praia das Milícias, na Praia do Pópulo, nos Poços (Capelas/São Vicente Ferreira) e na Praia dos Mosteiros.