Luís Garcia enaltece papel do 'Azores in a Box' na promoção do artesanato açoriano

O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), enalteceu o projeto 'Azores in a Box' na promoção do artesanato açoriano, um espaço que reúne produtos de mais de 90 empresas artesanais.