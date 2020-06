“Livro de Vozes e Sombras” é o novo romance do escritor João de Melo

O novo romance, para além de já ser considerado como um dos melhores livros do autor, o crítico literário Miguel Real disse: «pode ser considerado uma síntese da sua obra». João de Melo evoca nesta narrativa os temas: fim da guerra colonial, a FLA - Frente Açoriana de Libertação, sobretudo na ilha de São Miguel, bem como, os retornados de Angola, e forças políticas de esquerda que conduziam o PREC.



No livro, Cláudia Lourenço, jornalista, é enviada de Lisboa à ilha de São Miguel ao serviço do Quotidiano. Tem por missão entrevistar um conhecido ex-operacional da Frente de Libertação dos Açores e reaver a crónica do independentismo insular durante a Revolução. Depara-se-lhe um homem-mistério, voz e sombra do jogador, das suas verdades que mentem, das suas mentiras que dizem a verdade.