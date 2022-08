Líder do PSD/Açores apela aos jovens para participarem no plano de literacia democrática

O dirigente, que encerrou em Santa Cruz da Graciosa, na noite de sábado, a nona edição da Universidade de Verão da JSD/Açores e do PSD/Açores, afirmou que os jovens açorianos podem ser “os melhores do país na intervenção cívica e no empreendedorismo”, sendo que se está “a trabalhar para isso mesmo, para que possam ser dos melhores no plano nacional e europeus de pleno direito”.

José Manuel Bolieiro, citado em nota de imprensa, sublinhou a validade “da formação para a participação cívica” como forma “dos jovens adquirirem mais qualificações para poderem participar ativamente no desenvolvimento da região”.

O líder do PSD/Açores, e presidente do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM, referiu que no âmbito do Plano e Orçamento para 2023 vão ser desenvolvidos conteúdos de um Plano Regional para a Literacia da Participação Democrática Jovem.

Esta “será uma oportunidade clara da juventude ser dona e senhora do seu próprio pensamento, introduzindo novos conteúdos e praticando uma cidadania ativa”, afirmou Bolieiro.

O dirigente social-democrata apelou à participação dos jovens e mobilização por parte destes de outros, “pois o plano estará ao seu serviço”.

Para José Manuel Bolieiro, “as pessoas são o principal objetivo da atual governação dos Açores, quebrando com o passado recente”, como o comprova “a aposta na Educação, com a promoção do sucesso da juventude mais qualificada de sempre em Portugal e nos Açores”.

“Os jovens açorianos podem ser os melhores do país na intervenção cívica e no empreendedorismo”, pelo que “é preciso consolidar a progressão estratégica que queremos”, em que os currículos académicos “devem assegurar a formação, mas também a cidadania, preparando uma nova perspetiva dos cidadãos de amanhã, que queremos tenham sucesso”, afirmou.

Bolieiro anunciou a criação do programa “Interage”, que será lançado na ilha Graciosa até ao final do ano, pretendendo formar jovens dirigentes do associativismo juvenil, para que os jovens “tenham horizontes largos, porque os Açores são centralidade no mundo”.

António Reis, líder do PSD/Graciosa, referiu que o encontro permitiu um encontro com os “decisores de amanhã que, com a sua participação e colaboração social, farão a formação cívica que é tão importante para quem decide o futuro das populações".

Alertou para a necessidade de serem “políticos responsáveis, de que o mundo inteiro necessita, com respeito e maturidade”.

Luís Raposo, presidente da JSD/Açores, destacou a importância destes eventos “de formação e reflexão, com gente de todas as ilhas da região, que dão oportunidade a todos os alunos de crescer e progredir”.

No âmbito dos trabalhos da Universidade de Verão, foi preparado um documento com propostas e contributos para enviar ao eurodeputado do PSD Álvaro Amaro, relator principal do Parlamento Europeu para a Estratégia da UE para as Regiões Ultraperiféricas.