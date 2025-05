Letras Lavadas comemora cinco anos no dia 22 de julho

Segundo adianta a livraria em nota de imprensa, na próxima segunda-feira, pelas 9h30, será instalada uma máquina da Nova Gráfica no exterior da livraria para personalizar blocos de notas para oferta, com a história dos cinco anos da livraria.





A partir das 10h30 e durante todo o dia, serão realizadas leituras em voz alta, no exterior da livraria, de passagens de livros editados pela Letras Lavadas. As leituras serão feitas em português e em inglês. São convidados a participar nestas leituras todos os que passarem pelo Largo da Matriz. Após de cada leitura, o leitor voluntário terá direito a um livro de oferta, mais propriamente ao livro que tiver escolhido para ler algumas passagens. As leituras decorrerão de meia em meia hora e os livros para esta atividade terão a chancela da Letras Lavadas.





A música também faz parte do aniversário da Letras Lavadas, nomeadamente pelas 11h00, com Luís Senra; pelas 15h00 com as violinistas Raquel Gomes e Vitória Carvalho e pelas 18h00 com os Tunídeos.





Um pouco antes da atuação dos Tunídeos, será partido o bolo de aniversário, acompanhado de champanhe.





A Letras Lavadas acrescenta que “como forma de expandir a mensagem do nosso quinto aniversário, na segunda-feira, os restaurantes circundantes à livraria terão, toalhas de mesa alusivas à data”.