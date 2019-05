O Teatro Micaelense acolhe no próximo dia 7 de maio, pelas 18h30, o lançamento do livro “Açores um roteiro interior”, de Madalena San-Bento.

A apresentação do livro está a cargo de Isabel Barata e decorrerá um momento musical com os músicos do Coral de São José, Ricardo Botelho, Maria Mónica Pacheco e Mariana Leite.





A obra tem a chancela da Ver Açor Editores.