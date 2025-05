Lançados concursos de 5,8 ME para obras de restauro no Palácio Nacional de Mafra

O executivo municipal aprovou por unanimidade lançar um concurso de três milhões de euros para obras de conservação e reabilitação da envolvente e claustros do Palácio Nacional de Mafra, com um prazo de execução de 14 meses após o início das obras.

A autarquia decidiu também lançar outro concurso público de 2,8 milhões de euros para obras de conservação e restauro da basílica e biblioteca do monumento nacional, com um prazo de execução de 14 meses depois de iniciada a intervenção.

As empreitadas são financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que tem previsto um financiamento total de cerca de 13 milhões para o monumento.

A outra intervenção no Palácio Nacional de Mafra tem como objetivo a instalação definitiva do Museu Nacional da Música, um investimento de sete milhões de euros e cujas obras estão a decorrer.

Em 2022, o município estabeleceu uma cooperação com a então Direção-Geral do Património Cultural para a execução das obras.

O património mais importante do Palácio Nacional de Mafra é composto pelo maior conjunto sineiro do mundo, com dois carrilhões e 119 sinos, repartidos por sinos das horas, da liturgia e dos carrilhões, seis órgãos históricos e a biblioteca.

O monumento vai também albergar o Museu Nacional da Música, com uma das mais ricas coleções da Europa de instrumentos musicais, com um acervo composto por mil instrumentos dos séculos XVI ao XX, de tradição erudita e popular.

Destacam-se o cravo Taskin, construído em 1782 a pedido do rei Luís XVI de França, o violoncelo Stradivarius, que pertenceu ao rei Luís [de Portugal], o piano que foi usado pelo compositor e pianista Franz Liszt quando em 1845 esteve em digressão em Portugal e ainda os cravos Antunes, de 1758 e 1789, que são tesouros nacionais.

Fazem também parte do museu vários espólios documentais e coleções fonográficas e iconográficas do maior relevo.

O Palácio Nacional de Mafra foi classificado como Património Cultural Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em julho de 2019.