Lagoa organiza passeio de barco interpretativo a 26 junho

Inserida no âmbito da celebração dos 500 anos de elevação da Lagoa a vila e a sede de concelho e dos 10 anos de cidade, esta iniciativa é gratuita, no entanto, as inscrições são limitadas às vagas existentes, estando a realização condicionada às condições climatéricas, explica nota de imprensa da autarquia.





Os interessados deverão realizar a sua inscrição através do formulário disponível no seguinte link: https://forms.office.com/r/duzj0bT2TRou do contacto telefónico 296960 600, sendo que os participantes com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos têm de apresentar declaração comprovativa da autorização dos pais ou encarregados de educação, e os menores de 12 anos têm de estar acompanhados por um adulto.





Esta declaração deverá ser enviada para o seguinte endereço de email, até ao dia 24 de junho: [email protected]





A nota de imprensa diz, ainda, que no dia do evento todos os participantes deverão apresentar documento de identificação, sendo que, em caso de desistência, os inscritos deverão avisar no mínimo com 48 horas de antecedência, preferencialmente, até ao dia 24 de junho, às 12h30, e a não comparência implica a rejeição de inscrição em eventos congéneres.





Este será o primeiro passeio de barco interpretativo e o segundo será realizado, no dia 20 de agosto, num percurso entre o Porto da Caloura e o Porto dos Carneiros.