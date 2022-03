Lagoa aposta em campanhas digitais na BTL 2022

A autarquia volta, assim, como membro da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA), a marcar presença “naquele que é o salão de referência para o setor da indústria do turismo nacional, representativo de 65% do total de turistas que afluem aos Açores”, indica nota de imprensa.





A participação da Câmara Municipal da Lagoa incide “numa maior aposta no digital, sempre com o objetivo da promoção da cultura, museus, natureza e oferta gastronómica, mas desta feita com especial enfoque na arte bonecreira”.