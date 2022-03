Kiev fala de resistência "feroz", mas situação agrava-se no sul

A cidade portuária de Mariupol continua cercada pelas forças russas agravando-se a crise humanitária.

Uma nota do comando geral das Forças Armadas ucranianas refere que estão a ser construídas defesas nas cidades do norte, do sul e do leste da Ucrânia sendo que em Kiev a resistência ucraniana "está a manter posições".

O comando geral das Forças Armadas da Ucrânia não forneceu mais detalhes sobre o esquema de defesa.

Na cidade de Chernihiv, no norte do país, as forças russas estão a colocar equipamento nas zonas residenciais, em quintas e em outras instalações agrícolas, refere o mesmo comunicado.

No sul, acusam as Forças Armadas de Kiev, soldados russos "vestidos com roupas civis" estão a avançar contra a cidade de Mykolaiv.

Na capital voltaram a soar dois alertas indicando um ataque de mísseis russos tendo os habitantes procurado segurança nos refúgios.

Os alertas em Kiev são comuns mas irregulares obrigando a população civil a um estado de tensão permanente.

Oleksiy Kuleba, administrador regional de Kiev disse à AFP que a crise humanitária está a agravar-se na capital, nomeadamente nas zonas periféricas.

"A Rússia (...) está a frustrar a retiradas de pessoas ao manter os bombardeamentos contra pequenas comunidades (nos arredores da cidade)", disse o responsável local ucraniano.