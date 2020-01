Júlio Tavares Oliveira lança 'O Diagrama do Escuro'

O lançamento do livro conta com a apresentação do poeta e professor Urbano Bettencourt e com o prefácio do poeta Daniel Gonçalves e coincide com o aniversário do jovem escritor lagoense, que faz 22 anos, e que define esta obra como “o primeiro livro de um novo ciclo”.





Esta obra trata a relação da “luz com o seu oposto, o escuro, a decomposição dessa mesma relação, a sua desconstrução e o seu entendimento", diz nota.



'Versos Experimentados' em 2015; 'O que não ficou por dizer' em 2016; 'Santa Cruz: filhos e servos' em 2017; 'Qual o teu papel senão o de resistir?' e 'Mors-Amor', ambos em 2018, são as obras já lançadas por Júlio Tavares Oliveira.