Jovens agricultores sem resposta do Governo sobre apoios à Segurança Social

Nélio Miranda, presidente da Associação de Jovens Agricultores Micaelenses diz que está há quase 10 meses à espera por um esboço do apoio prometido pelo executivo regional. Aumentos do preço do litro do leite são bons, mas devem continuar nos próximos meses, defende