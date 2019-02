Jornalista assassinado no México, o segundo do ano

Um jornalista de rádio foi assassinado no México no sábado, informaram as autoridades locais, tornando-se o segundo jornalista morto este ano no país.

Este jornalista morreu "por causa de várias feridas causadas por uma arma de fogo", anunciou em comunicado, a procuradoria do Estado de Tabasco, no sudeste do México.

As autoridades informaram a abertura de uma investigação sobre o assassinato de Jesus Ramos Rodriguez, num restaurante na cidade de Emiliano Zapata.

De acordo com as testemunhas no local, Jesus Ramos Rodriguez “foi baleado mais de oito vezes a uma curta distância”.

O estado de Tabasco, que faz fronteira com a Guatemala, é uma das principais regiões onde os cartéis operam.

O número de jornalistas e outros trabalhadores dos media mortos em 2018 subiu para 94, mais 12 do que em 2017, segundo dados reunidos pela Federação Internacional de Jornalistas.

O país onde a mortalidade foi mais elevada para os jornalistas este ano foi o Afeganistão, com 16 pessoas, o México a seguir, com 11.

O número de assassinatos no México chegou às 33.341 vítimas em 2018, 15,5% mais face a 2017, um recorde desde que se tem registo, segundo dados do Ministério da Segurança e Proteção ao Cidadão apresentados na segunda-feira.

Em dezembro, no primeiro mês de López Obrador como Presidente, 2.916 pessoas foram mortas, um número que segue o rasto de violência do Governo anterior.