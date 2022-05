João Medeiros vence etapa na consagração de Louis Sutton

O micaelense João Medeiros, da L. A. Alumínios (LAA) vencem ontem a terceira e última etapa do Grande Prémio Azores Volta a São Miguel em bicicleta, mas a camisola amarela ficou na posse do britânico da Brocar (BRO), Louis Sutton.



No final da etapa que ligou a Ribeira Grande à Lagoa do Fogo, na extensão de 127 quilómetros, o chefe de fila da LAA precisou de 03h50m24s para percorrer o percurso que contou com muita nevoeiro e piso escorregadio nas vertentes das zonas mais altas da ilha.



O resultado foi, contudo, insuficiente, para destronar o corredor da Sutton que limitou-se a gerir o dia, mantendo controlados os dois homens que mais ameaçavam a sua liderança.



Simone Carro, da A.S.D. Arires (ARI), partiu na segunda posição da geral, mas o italiano ficou para trás no momento em que Medeiros e Sutton atacaram a sensivelmente 15 quilómetros da meta.



Até então, os três limitaram-se a rolar juntos integrados no pelotão, enquanto lá na frente se assistiu a uma fuga de seis elementos: Rodrigo Caixas (LAA), Alexandre Montez (LAA), Francisco Marques (LAA), Quevin Sequeira da Almodôvar (ADC), David Freitez da Globalia (GZE) e o micaelense da Santa Maria da Feira, Luís Cabral (SMF). A estratégia da LAA foi comandar a corrida para, em primeira instância, se posicionar para a vitória final por equipas (o que conseguiu com uma vantagem de mais de meia hora sobre a Alenquer, segunda classificada), mas também trabalhar para o ataque de João Medeiros. O micaelense tinha que anular uma desvantagem de 01m22s, mas Sutton nunca baixou a guarda. O grupo da frente, que liderou a corrida a partir do quilómetro 25, chegou a deter uma vantagem de mais de quatro minutos para o pelotão, mas ao quilómetro 118 a fuga foi anulada.



O final da subida ao Pisão foi o momento em que João Medeiros tentou o ataque à ‘amarela’, mas a resposta de Sutton foi imediata e os dois foram ganhando vantagem na frente da corrida.



À entrada para a subida ao Pico da Barrosa, pelo concelho da Lagoa, Medeiros seguia na frente com Sutton colado na sua roda e sempre que o micaelense esboçou um ataque, a resposta foi imediata. E assim aconteceu até ao momento que o britânico percebeu que a vitória final não lhe fugiria. Fugiu-lhe a vitória na etapa que João Medeiros celebrou de forma bastante emotiva!

Sutton, que o ano passado foi 13.º na prova, arrecadou não apenas a vitória na geral individual, como também foi o vencedor na classificação por pontos e no prémio da Juventude.



Francisco Marques (LAA) acabou por ser o vencedor da Montanha.