João Félix marca na vitória do Atlético de Madrid na Taça de Espanha

O avançado luso, que é um dos 26 escolhidos por Fernando Santos para o Mundial2022, além do golo que marcou, o segundo, esteve na origem do primeiro, ao rematar de fora da área uma bola que o guarda-redes Alberto González não segurou, proporcionando a recarga ao avançado argentino Angel Correa, aos 35 minutos.

No segundo golo, aos 63 minutos, João Félix fez uma tabela com o médio Rodrigo De Paul, e Angel Correa, inteligentemente, deixou passar a bola para o avançado português, que bateu o guarda-redes do Alamazan com um remate com o pé esquerdo.

Diego Simeone colocou Félix, que soma apenas três golos no campeonato, a jogar descaído sobre o flanco esquerdo do meio-campo, numa posição onde se torna mais difícil ao jogador luso criar desequilíbrios, para poder conciliar Angel Correa e o francês Antoine Griezmann como dupla no ataque.

A equipa ‘colchonera’ confirmou que vive um momento de crise, com mais uma exibição frouxa, razão pela qual esteve mais de uma hora para marcar o segundo golo ao Almazan, nono classificado do Grupo 8 da III Divisão (quinto escalão).

Nos outros jogos da primeira eliminatória da Taça, que opuseram equipas do quinto escalão (III Divisão), a jogar em casa, perante equipas da I Liga, não houve surpresas.

O Osasuna venceu o Fuentes, por 4-1, o Valladolid superou o Barbadas-Bentraces, o Elche ganhou ao Alcora, por 3-0, o Espanyol fez o mesmo ao Rincon, enquanto Maiorca e Villarreal golearam por Autol e Santa Amália por 6-0 e 9-0, respetivamente.