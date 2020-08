Ivete Rodrigues campeã nacional de Sub-18

A micaelense Ivete Rodrigues sagrou-se ontem, na Póvoa do Varzim, campeã nacional do escalão de Sub-18, depois de ter ganho o Campeonato Nacional de Jovens, competição que decorreu no Estela Golf Club, numa organização da Federação Portuguesa de Golfe.

A atleta da Verdegolf Country Club venceu em Stroke Play com um total de 233 pancadas no final dos três dias de competição, fazendo 17 acima do PAR do campo.

Rodrigues iniciou a prova algarvia na segunda posição da geral após a primeira volta (81 pancadas), ficando a dois ‘shots’ de distância da líder e campeã nacional em título, Leonor Medeiros, jogadora da Quinta do Peru que era apontada como a mais forte candidata à vitória.

No segundo dia de prova, a atleta micaelense entregou o cartão com a melhor volta (75 pancadas), saltando para a liderança do torneio, juntamente com a grande favorita, que fez mais duas pancadas que Rodrigues.



Ontem, no derradeiro dia da competição, a jogadora da Verdegolf Country Club acabou por protagonizar a grande surpresa do Campeonato Nacional de Jovens conseguindo, com o seu jogo seguro, superar a campeã em título, voltando a fazer a melhor volta do dia e superando a sua adversária por duas pancadas de diferença.