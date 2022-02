Dia 6 de novembro, pelas 21 horas

IV Recital de Canto e Piano na Lagoa

A igreja do Convento de Santo António, em Santa Cruz, na Lagoa, acolhe, no próximo sábado, dia 6 de novembro, pelas 21 horas, o IV Recital de Canto e Piano, com a interpretação da soprano Carmen Subica e de Ana Paula Andrade ao piano, acompanhadas pelos antigos alunos, Carina Andrade e João Ponte.