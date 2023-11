Israel anuncia abertura de corredor humanitário no norte de Gaza

"Para sua segurança aproveite o momento para avançar para o sul, para além de Wadi Gaza (norte)", afirmou o porta-voz Avichay Adraee das Forças de Defesa de Israel, através de uma mensagem em árabe difundida na rede social X.

O porta-voz indica que o corredor vai permanecer aberto durante um período de quatro horas.

O Exército de Israel instou na primeira semana da guerra a população do norte de Gaza (mais de um milhão de civis) a deslocar-se para o sul do território.

Mesmo assim, um mês após o início da guerra os bombardeamentos israelitas são indiscriminados em todo o enclave, incluindo o sul, estimando-se que cerca de 400 mil pessoas ainda continuam no norte.

Israel anunciou a abertura de corredores humanitários durante algumas horas, mas tanto as tropas israelitas como as forças do Hamas acusaram-se mutuamente de ataques na zona.

Após consolidar o controlo em zonas no norte do território, as forças terrestres israelitas alcançaram a zona da costa frente a Gaza, cercando a cidade.