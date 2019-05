Investimento de cerca de 30 mil euros na construção de parque de estacionamento em São Roque

A construção de um parque de estacionamento em São Roque e a reposição do pavimento da rua do Sertão (acesso ao miradouro desta freguesia) foi adjudicada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada por ajuste direto simplificado, num investimento de cerca de 25 mil euros.

De acordo com nota de imprensa, a obra será executada pela Tecnovia Açores e terá um prazo de execução de 30 dias.





Os trabalhos do parque, orçados em 21.586 euros, consistem na conversão de um espaço público com cerca de 500 metros quadrados, junto à Avenida do Mar.





O parque de estacionamento tem capacidade para 14 veículos, incluindo a construção de um sistema de drenagem pluvial, construção de lancis e pavimentação em betão betuminoso da área de estacionamento e via de acesso e circulação.





Relativamente à reposição do pavimento na rua do Sertão (acesso ao miradouro) Capelas, a obra está orçada em 4.315 euros. Este arruamento de acesso ao miradouro tem cerca de 90 metros de extensão e será objeto de trabalhos de reposição do pavimento em betão betuminoso nas zonas onde foram realizadas infraestruturas de drenagem pluvial.