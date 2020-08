Instituto Cultural Padre João José Tavares terá um novo espaço

Cristina Calisto, presidente da Câmara Municipal da Lagoa, que visitou as obras, considerou, na ocasião que, com o "melhoramento das instalações e com a nova sede, a instituição passa a dispor de um melhor espaço para a realização e planificação das suas atividades culturais, que, de facto, têm sido uma referência no concelho da Lagoa e para os lagoenses".



O Instituto Cultural Padre João José Tavares atua em áreas como o património, história, museologia e arte sacra, entre outras e, pretende promover atividades culturais como conferências e concertos musicais, a par de publicações lagoenses.



Entre os vários projetos que a atual direção do Instituto, presidida por Maria Palmira Bettencourt, se propõe realizar destaque para a recolha e arquivamento de peças musicais de figuras lagoenses como Teófilo Frazão e Manuel José Tavares Canário.



O Instituto Cultural Padre João José Tavares já editou algumas obras, entre elas: "A âncora de meu coração", de Maria Palmira da Silva Leite Bettencourt; "Notas sobre a toponímia Lagoense", de Maria Antónia Mota Albergaria Pacheco; "A Distribuição Pública de Água na Vila da Lagoa, S. Miguel, Açores", de Sandra Maria Gonçalves Monteiro; "Círculo de Amigos da Vila da Lagoa", de Susana Goulart Costa e Sandra Maria Gonçalves Monteiro.