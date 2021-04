Indemnização de 130 mil euros em caso de morte de surfista

Nesta edição, o jornal destaca ainda a garantia do governo regional de que vai acelerar a vacinação em São Miguel, que os cafés e restaurantes da Vila Franca do Campo e Nordeste vão ficar fechados por causa da Covid-19, e que um homem foi detido por suspeita de abuso sexual de criança.

As críticas do grupo parlamentar do PS/A às declarações da nova Inspetora Regional das Pescas, e os alertas do PCP/A sobre o Plano e Orçamento são outros assuntos aprofundados neste jornal, onde se noticia ainda que a revisão do PDM de Ponta Delgada está focado em fomentar a habitação e a atividade económica.