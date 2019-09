Incêndio deflagra em zona de mato junto ao Pólo Universitário do Porto

As mais lidas

Há dois dias um outro incêndio deflagrou na mesma zona, nas traseiras da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, tendo na altura obrigado à interrupção dos treinos das camadas jovens do Salgueiros.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 09:30, para um fogo numa zona de mato perto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Um incêndio deflagrou este sábado de manhã numa zona de mato junto ao Pólo Universitário do Porto, na Asprela, encontrando-se já controlado, sem nunca ter chegado a ameaçar edifícios, disse à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.

