O projeto promovido pela Câmara de Ponta Delgada, em parceria com as Juntas de Freguesia das Capelas e São Vicente Ferreira, é composto por 12 painéis informativos distribuídos por 10 locais, nove dos quais na Vila das Capelas.



Conforme refere a Câmara de Ponta Delgada em nota de imprensa, a inauguração teve o seu primeiro momento na vigia das Capelas, tendo Maria José Lemos Duarte afirmado que o projeto representa “a preservação da nossa memória etnográfica, social e cultural associada a uma atividade económica e a uma indústria que se mantiveram aqui ativas até meados dos anos setenta do século passado”.

Apresidente da Câmara de Ponta Delgada considerou também que “o desenvolvimento desta Rota foi um imperativo que a autarquia assumiu e que entrega agora à comunidade”.

Já em São Vicente Ferreira, Maria José Duarte descerrou também a placa do antigo guincho, recuperado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada. Um equipamento que era indispensável para arrastar as baleias para terra e que agora é “uma peça de exposição com caráter permanente para ajudar a identificar a memória do lugar e do tempo associado a uma atividade que se manteve por quase um século”, disse a presidente de Câmara de Ponta Delgada.



Maria José Duarte afirmou ainda que “o projeto que inauguramos, de evocação de uma atividade económica e de uma indústria que foi preponderante para a sobrevivência de muitas famílias das freguesias de Capelas, São Vicente Ferreira e Fenais da Luz, inclui ainda, para além do levantamento de dados históricos, a recuperação e conservação de equipamentos e artefactos associados à caça ou transformação de baleias”.

Refira-se que além da reconstrução da sua casa/abrigo e da manutenção de alguns dos seus artefactos, como os “guiões”, Maria José Duarte anunciou que a Câmara de Ponta Delgada vai também recuperar outros associados à atividade da caça à baleia e doados à Junta de Freguesia, para que possam juntar-se a esta exposição integrada na Rota da Baleação. Foi também concebida uma brochura bilingue, em português e inglês.