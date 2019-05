“iN Ribeira Grande – Olhares iNstantes” inaugura dia 16 no Museu Municipal

O Museu Municipal da Ribeira Grande acolhe, de 16 de maio a 21 de junho do corrente ano, a exposição coletiva de fotografia “iN Ribeira Grande – Olhares iNstantes”, mostra que apresenta dezoito imagens de diversos fotógrafos nacionais e estrangeiros.

De acordo com nota de imprensa, a exposição “iN Ribeira Grande – Olhares iNstantes” é o reflexo da parceria estabelecida entre a Câmara da Ribeira Grande e o iNstantes – Festival Internacional de Fotografia de Avintes, projeto iniciado no ano de 2018 que trouxe à Ribeira Grande uma extensão do mencionado festival de fotografia.





Durante o período em que permaneceram na cidade nortenha, os fotógrafos que expuseram no Teatro Ribeiragrandense retrataram usos e costumes, vivências e património da ilha e da Ribeira Grande, que agora apresentam ao público.





O “iN Ribeira Grande – Olhares iNstantes” apresenta, por isso, o olhar atento dos fotógrafos sobre diversos temas do quotidiano micaelense, mantendo-se assim a ligação iniciada há um ano com um dos mais prestigiados festivais de fotografia que se realizam no continente português.