Ilha de São Miguel soma mais 15 casos positivos de Covid 19

De acordo com o comunicado da Autoridade Regional de Saúde – dois dos casos dizem respeito a dois viajantes não residentes um com resultado positivo à chegada e o outro com teste positivo ao 6º dia. Todos os restantes casos são em contexto de transmissão comunitária.



No concelho da Ribeira Grande há seis novos casos (dois em Rabo de Peixe, dois na Matriz, um na Ribeirinha e um na Conceição).

No concelho de Vila Franca do Campo há um novo caso em Ponta Garça.



No concelho de Ponta Delgada há quatro novos casos (um em cada umas das freguesias de São Pedro, Capelas, São Vicente Ferreira e Fajã de Baixo).



No concelho da Lagoa há quatro novos casos, todos em Água de Pau.



Também nas últimas 24 horas foram registadas 28 recuperações 27 em São Miguel e uma no Faial. À data de hoje estão internados quatro doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.



O arquipélago conta presentemente com 291 casos positivos ativos, sendo 269 em São Miguel, 11 na Terceira, oito no Faial, dois em São Jorge e um em Santa Maria.

*Título corrigido